RIMINI. Successo per La Settima Arte Cinema e Industria 2020. Il 3 volte Premio Oscar Dante Ferretti incontra il pubblico e riceve il premio ad honorem

Si è tenuta ieri, domenica 11 ottobre, la cerimonia di premiazione della seconda edizione de La Settima Arte – Cinema e Industria la Festa del cinema che si è svolta a Rimini il 10 e l’11 ottobre, ed organizzata da Confindustria Romagna, Cinema Fulgor, Università degli Studi di Bologna – Dipartimento Scienze per la Qualità della Vita di Rimini ed in collaborazione con il Comune di Rimini.

Due giorni di incontri, dibattiti e proiezioni che hanno raccolto il consenso del pubblico. Infatti la presenza agli appuntamenti in programma nei luoghi della festa, avvenuta nel rispetto dei protocolli per la prevenzione Covid-19, ha dimostrato quanta voglia ci sia di tornare in sala per vivere momenti di confronto sui temi culturali.

Quindi un’edizione di successo realizzata proprio con l’obiettivo lanciare un messaggio di coraggio e speranza a sostegno la cultura e l’industria cinematografica, fra i settori più colpiti dalla crisi causata dalla pandemia di Coronavirus.

Molti gli eventi che si sono svolti. Dall’opening night di venerdì 9 ottobre con la proiezione di Fellini degli Spiriti di Anselma Dell’Olio alla cerimonia al teatro Galli in cui sono stati premiati lo scenografo tre volte Premio Oscar Dante Ferretti Premio Cinema e Industria ad honorem, Roberto Cicutto Premio alla Distribuzione (Internazionalizzazione del Cinema Italiano) intitolato alla memoria di Gianluigi Valentini, Domenico Procacci Premio alla Produzione, Andrea Guerra Premio alla Musica e Francesca Calvelli Premio al Montaggio.

La serata, condotta dal Direttore di Rai 3 Franco di Mare, si è aperta con l’intervento di Ivano Marescotti dedicato al centenario di Federico Fellini e Tonino Guerra. Marescotti ha interpretato testi delle lettere fra Fellini e Guerra concessi dall’Associazione culturale Tonino Guerra in via esclusiva per la Settima Arte Cinema e Industria. Alla serata è intervenuto anche Pupi Avati Presidente del Premio Cinema e Industria. Hanno inoltre partecipato Paolo Maggioli Presidente di Confindustria Romagna, Roy Menarini Direttore artistico La Settima Arte-Cinema e Industria e Docente “Cinema e industria culturale”, Campus di Rimini, Università di Bologna, Elena Zanni Direttrice del Fulgor ed Andrea Gnassi sindaco di Rimini.

Fellini è stato ricordato anche dal maestro Dante Ferretti che ha incontrato il pubblico al cinema Fulgor nel pomeriggio di ieri, mostrandosi visibilmente emozionato nel ritornare nel cinema di cui lui stesso ha curato l’opera di restauro.

Il fumettista e regista Igort, nell’incontro “Dal cinema al fumetto e ritorno”, ha presentato il lavoro inedito realizzato, in occasione del centenario di Fellini, insieme a Giorgio Carpinteri, Andrea Serio, Leila Marzocchi, Grazia La Padula. 5 locandine dedicate ai film del celebre regista.

Partecipati anche gli appuntamenti con il produttore cinematografico, editore, imprenditore, discografico, fondatore di Fandango Domenico Procacci, che ha raccontato l’avventura di Fandango spiegando il segreto di un successo che ha saputo fare impresa coniugando cinema, editoria e musica, qualità e produzione artistica e con Laura Paolucci, sceneggiatrice e produttrice riminese di Fandango intervenuta sui temi della sceneggiatura, letteratura e produzione. Della “Romagna Tragicomica” ha parlato Ivano Marescotti in un incontro dedicato proprio al duplice aspetto del carattere romagnolo.

A chiudere la due giorni la presentazione del documentario Santarcangelo dei teatri si racconta con la partecipazione della compagnia Motus.

Fra le proiezioni anche Fantastic Mr Fellini: intervista con Wes Anderson, 5 è il numero perfetto, Fellini degli Spiriti, Tempo di Viaggio.

Inoltre, spazi dedicati alla formazione, con incontri e webinar indirizzati ai professionisti di diversi ordini come giornalisti ed architetti.

La Settima Arte Cinema e Industria è un progetto di condivisione che coinvolge aziende, università, istituzioni, enti, partner culturali che si pone l’obiettivo di creare un’occasione di confronto per fare conoscere l’industria del Cinema e del Fare Cinema.

È stata patrocinata da Anica, Camera di Commercio della Romagna, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Provincia di Rimini, Regione Emilia Romagna, Visit Romagna.

È stata realizzata con il sostegno organizzativo di Romagna Servizi Industriali, il contributo di Camera di Commercio della Romagna e come main sponsor Riviera Banca e Vulcangas – Società Gas Liquidi. Inoltre con il sostegno di Deloitte e grazie a Audi-Reggini, Bper, Erba Vita, Focchi, Fom Industrie, Hera, Pesaresi Giuseppe, Pollini, Gruppo Società Gas Rimini, Vici.

Partner tecnici: Gambarini & Muti, Giometti Cinema, Icaro Comunication, Grand Hotel Rimini, Grafiche MDM, Webit.