Rimini. Suicidio sui binari manda in tilt il traffico ferroviario

Si è trattato di un suicidio. L’ennesimo sui binari ha mandato letteralmente in tilt ieri pomeriggio il traffico della dorsale Adriatica. La tragedia è avvenuta a breve distanza dalla stazione di Forlì, quando un uomo si è tolto la vita lanciandosi sotto il Freccia bianca 8860 in viaggio da Milano a Lecce. Dalle 15 e trenta circa in poi dunque e per una settantina i treni sono rimasti bloccati in entrambe le direzioni. Sono stati numerosi coloro che anche alla stazione di Rimini hanno dovuto persino rinunciare al proprio viaggio a causa dei ritardi accumulati.