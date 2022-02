Rimini. “Sul sentiero blu”: lunedì al Fulgor il documentario evento sull’autismo

Serata in collaborazione con il Club Alpino Italiano

Rimini, 25 febbraio 2022 – Fa tappa anche al cinema Fulgor di Rimini il documentario-evento “Sul sentiero blu”. Appuntamento lunedì 28 febbraio alle 21, in collaborazione con il Club Alpino Italiano, per scoprire l’emozionante viaggio di un gruppo di giovani autistici sulla via Francigena. La proiezione sarà presentata da Luca Mondaini, vicepresidente della sezione del CAI di Rimini e referente del gruppo Montagna terapia.