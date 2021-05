Rimini. Sulla consolare per San Marino con l’eroina: arrestati in flagranza

Pizzicati in auto sulla consolare per San Marino dai carabinieri che sono riusciti ad arrestare in flagranza un uomo e una donna per spaccio di droga. I due una 38enne riminese e un 26enne, originario della Tunisia ma da tempo dimorante nel riminese, entrambi con precedenti, sono stati fermati e controllati a causa del loro atteggiamento sospetto. L’istinto dei militari ha fatto centro: nella loro auto sono stati trovati oltre 200 grammi di “eroina”. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e i due dichiarati in arresto.