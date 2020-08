Rimini. Sull’obbligo delle mascherine i controlli saranno serrati

Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica si è riunito in Prefettura per analizzare l’Ordinanza del Ministro della salute del 16 agosto. L’incontro, al quale hanno partecipato anche gli amministratori dei comuni rivieraschi e di Santarcangelo, ha approfondito gli aspetti principali del documento:

• Obbligo dalle ore 18,00 alle ore 6,00 di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, nonché negli spazi pubblici ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale.

• Sospensione, all’aperto o al chiuso, delle attività di ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

Il Comitato ha stabilito che verranno effettuati serrati controlli delle Forze dell’Ordine, con il concorso delle Polizie Locali. Per ciò che riguarda i locali da ballo e di intrattenimento, i gestori saranno ulteriormente sensibilizzati al rispetto delle prescrizioni e alla ratio dell’Ordinanza ministeriale in argomento.