Rimini. “Super green pass lede i diritti degli imputati”: gli avvocati riminesi si interrogano

Covid: il decreto che entrerà in vigore il prossimo 15 febbraio è stato scritto per tutelare la salute pubblica. Ha tuttavia senso, per esempio, impedire a un avvocato over 50 che non ha ricevuto la terza dose di assistere un proprio cliente in un’aula di tribunale quando, invece, gli imputati ed i testimoni possono accedere alle medesime stanze senza dover essere in possesso neppure del green pass “base”? Attorno a questa domanda si sta sviluppando il confronto ed alcuni avvocati hanno anche chiesto un intervento del proprio Ordine presieduto dall’avvocato Roberto Brancaleoni; che però non può di certo modificare un decreto governativo. Gli avvocati infatti rilevano alcune illogicità contenute nell’ultimo Decreto legge, in particolare dove tratta il difensore in maniera opposta rispetto alle parti ed ai testimoni, che possono accedere al Tribunale senza green pass e senza tampone con il conseguente rischio sanitario, e dove tratta il difensore non vaccinato in maniera opposta a seconda che abbia più o meno di cinquanta anni.