Rimini. Super Lamborghini a garanzia della vittima di stalking

Sequestro conservativo per una Lamborghini Huracan spider dal valore di listino che va da 216.000 a di 270.000 euro. Essa garantirà la copertura del risarcimento danni che dovrà pagare il broker londinese con domicilio a Milano, arrivato a Rimini per minacciare, un’altra volta, l’ex fidanzata. Lo ha deciso il Gip del tribunale di Rimini. In attesa della celebrazione del processo, al 36enne inoltre è stato ritirato il passaporto ed è stato assoggettato all’obbligo di firma alla polizia giudiziaria.

foto generica e d’archivio