Rimini. Superbonus, Valerio Annicchiarico (Ital Tetti): “Con le ultime limitazioni rischia di crearsi un empasse: ecco i consigli per evitare brutte sorprese”

“Il giro di vite sul Superbonus rischia di creare un empasse del mondo dell’edilizia, con ricadute economiche pesanti su tante imprese e lavoratori”. Valerio Annicchiarico, amministratore della cooperativa Ital Tetti di Rimini, fa il punto sui bonus edilizi alla luce delle recenti notizie di cronaca e delle modifiche introdotte dal Governo. “Nelle ultime settimane – spiega Annicchiarico – abbiamo letto numerose notizie riguardanti casi di truffe o presunte truffe legate al Superbonus o ad altri incentivi, come il sisma bonus e il bonus facciate. Come spesso accade in Italia, c’è sempre chi se ne approfitta. Il rischio però è che venga restituita un’immagine distorta e sbagliata di quella che in realtà è una grandissima occasione per la rigenerazione edilizia del nostro Paese e di uno strumento che ha dato uno slancio enorme ad un settore, come quello dell’edilizia, che per oltre un decennio ha vissuto una fase altalenante per non dire di crisi”.

“Il Superbonus costituisce un’opportunità enorme per chi desidera ristrutturare o riqualificare il proprio immobile, ma come tutte le novità in materia di edilizia necessita di controlli serrati e attenti da parte dello Stato, che devono cominciare a monte dell’intera filiera. Stupisce leggere di piccole o piccolissime aziende che in poco tempo hanno accumulato crediti di imposta per valori stratosferici. Si pensi che nell’ultimo trimestre 2021 sono nate oltre il 20% in più di imprese edili rispetto al trimestre precedente, per non parlare di general contract che a oggi sono quelli che hanno creato i maggiori problemi. Imprese che fatturavano poco o niente, da un giorno all’altro si sono trovate in possesso di cifre gigantesche. Ovviamente questo non comporta necessariamente degli illeciti, ma richiederebbe quantomeno un approfondimento da parte chi è deputato a farlo. Gli accertamenti dovrebbero concentrarsi sulla fase precedente all’immissione del credito nel cassetto fiscale, e non successivamente, quando il credito viene invece considerato ‘pulito’. Altro errore importante, a nostro avviso, è stato introdurre un termine massimo entro il quale avviare gli interventi legati ai vari bonus: questo ha provocato una corsa quasi isterica ai cantieri, determinato una congestione del settore, maggiori difficoltà e soprattutto un aumento spropositato dei costi delle materie prime. Meglio sarebbe stato prevedere un arco temporale più ampio per la validità dei bonus, così da rendere programmabili nel lungo periodo i vari lavori edili”.