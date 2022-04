Rimini. Superenalotto: oltre 120 mila euro vinti nel Riminese

Condividi l'articolo

Due riminesi baciati dalla dea bendata con l’estrazione del Superenalotto dello scorso sabato (23 aprile) che regala due vincite in provincia di Rimini per un valore complessivo di oltre 120 mila euro. Nel dettaglio si tratta di due vincite pari a 64.053,76 euro. Due scommettitori davvero fortunati hanno infatti centralo il “5” nell’estrazione del sabato. La prima giocata vincente è stata convalidata a San Leo, presso il Sisal Bar Sport situato in via Gramsci 1. Mentre la seconda vincita è a Cattolica, al punto vendita Sisal tabaccheria N9 in via Salvador Allende 69.