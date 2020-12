Ingressi scolastici scaglionati in vista del ritorno in aula dei ragazzi delle superiori a cominciare dal 7 gennaio. Un piano messo a punto ieri sera in Prefettura alla presenza di tutti gli attori coinvolti, a cominciare da Start Romagna alla quale spetterà di organizzare mezzi, corse e orari. L’ipotesi di lavoro è quella di definire due orari di entrata: il primo alle 8 e il secondo alle 10.