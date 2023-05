Rimini. Superstrada per San Marino: progetto in fase di definizione da parte di Anas.

Condividi l'articolo

Il progetto di riqualificazione e messa in sicurezza della superstrada SS72, che collega Rimini a San Marino, è in fase di definizione da parte di Anas. La notizia è stata annunciata dal Segretario di Stato della Repubblica di San Marino, Stefano Canti. Questo progetto tiene conto dei suggerimenti e delle osservazioni avanzate dagli enti locali, tra cui l’amministrazione comunale di Rimini, che ha partecipato al tavolo di concertazione insieme ad altri comuni e alla Regione Emilia Romagna. L’investimento per il progetto supererà i 21 milioni di euro, molto di più rispetto alla progettazione precedente che prevedeva un finanziamento di 14 milioni di euro. Il progetto mira a migliorare la fluidità del traffico lungo la principale arteria di collegamento tra i due territori, ma anche a migliorare la competitività e l’attrattività della zona. Il comune di Rimini ha presentato dettagliate osservazioni per chiedere ad Anas di intervenire con opere integrate allo scopo di migliorare la fluidificazione della viabilità, in particolare nelle zone più densamente popolate. Si auspica che il progetto venga completato rapidamente e che si dia il via ai cantieri il prima possibile.