Rimini. Surfista disperso in mare: possibile falso allarme

Sarebbe un falso allarme quello che ha portato al dispiego di uomini e mezzi della Capitaneria dal tardo pomeriggio di domenica scorsa alla ricerca di un surfista disperso in mare. Le ricerche effettuate con l’ ausilio di una motovedetta e perfino di un elicottero, però, non hanno dato alcun esito. Senza contare che di coloro che praticano questo sport, nessuno mancherebbe o risulterebbe diperso appunto. Così come non vi sarebbero denunce di persone scomparse. Insomma prende sempre più corpo la pista del falso allarme.