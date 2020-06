Proseguono le ricerche da parte della Guardia Costiera di un uomo in kitesurf scomparso da ieri a causa delle condizioni meteomarine proibitive e del forte vento di libeccio che lo ha spinto. Avviate le ricerche con mezzi navali ed elicotteri senza interruzioni per tutta la notte e sono tuttora in corso. Al momento nessuna traccia dell’uomo.