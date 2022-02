Rimini. Svolta: il ragazzo accoltellato a scuola in passato è stato vittima di bullismo

A quanto emergerebbe il 14enne ferito mercoledì mattina con una coltellata all’addome da un compagno di classe che lo accusa d’averlo bullizzato dall’inizio dell’anno scolastico, a sua volta è stato vittima di bullismo. Soprusi, minacce, angherie di vario genere andati in scena per mesi. Episodi diventati a loro volta oggetto di una inchiesta della Procura della Repubblica del Tribunale dei Minorenni di Bologna approdata all’avviso di conclusione delle indagini. Quando starà meglio – è tuttora ricoverato – verrà ascoltato dalla Squadra mobile della Questura di Rimini delegata alle indagini dal pubblico ministero della procura minorile per spiegare la sua versione dei fatti. Intanto secondo il legale del feritore “quello del mio assistito, è stato chiaramente un segnale di esasperazione ma, anche, un modo di attirare l’attenzione e chiedere aiuto”. Ascoltata nuovamente la dirigente scolastica dell’Alberti. Sia l’accoltellatore che la madre agli investigatori della Polizia hanno detto che della difficile situazione era stata informata la scuola.