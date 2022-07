Rimini. Taglia 148 alberi di un bosco, legna di fronte a casa: denunciato dalla forestale

Incredibile episodio accaduto a Verucchio dove un boscaiolo abusivo ha tagliato ben 148 alberi del bosco, accatastando poi la legna davanti a casa. Il soggetto è così stato denunciato dalla Forestale e il materiale sequestrato. Tutto è accaduto nei pressi di un bosco demaniale, vicino a un fiume. Il carico accatastato ammontava a 300 quintali, in prevalenza piante di robinia. Quanto al modus operandi, il boscaiolo abusivo agiva verso l’imbrunire o all’alba. La scoperta non è seguita a segnalazioni ma è frutto di servizi di appostamento dell’area. La procura indaga per “furto aggravato e esecuzione di interventi su beni paesaggistici in totale assenza di autorizzazione”. In caso di rivendita, il boscaiolo si sarebbe messo in tasca 4.500/5000 euro.