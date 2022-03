Rimini. Tamponamento e lesioni: automobilista assolto per particolare tenuità del fatto

Condividi l'articolo

Tamponamento avvenuto sulla Consolare per San Marino il 20 febbraio del 2020: imprenditore riminese assolto per particolare tenuità del fatto. Il caso è approdato in Procura perché all’Inail il ferito ha fatto pervenire una serie di referti del medico di base che hanno portato a 42 giorni la prognosi per la sua guarigione. L’Istituto nazionale infortuni sul lavoro, per legge, è stato costretto a presentare la segnalazione. A pesare in positivo per l’imprenditore il referto iniziale del Pronto soccorso (10 giorni) che ha convinto il Gup della “non procedibilità per la particolare tenuità del fatto”.