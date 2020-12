Rimini. Tampone rapido in farmacia: quasi tutto sold out

Tutto sold out o quasi. È corsa al tampone rapido in farmacia: ma è già tutto esaurito fino alla fine dell’anno. L’opportunità data dalla Regione di sottoporsi, gratuitamente, al tampone antigenico che dà esito dopo 15 minuti ha fatto sì che tantissimi riminesi, tra genitori, nonni o conviventi di alunni in età scolare o studenti universitari, principalmente in vista delle festività natalizie, si mettessero in fila. Così, al primo giorno di campagna di tampone rapido gratis, le liste per sottoporsi al “test” sono già quasi ovunque esaurite.