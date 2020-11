Rimini. Tamponi in ritardo e la scuola resta chiusa: monta rabbia genitori

Confusione alla scuola elementare “Flavia Casadei” di Viserba dopo che domenica l’Ausl ha comunicato che un bidello è risultato positivo al Covid. Viene così disposta la sanificazione dell’intero plesso e in via cautelativa l’attività didattica viene sospesa fino a mercoledì, giorno in cui, nel giardino dell’istituto arriva una unità mobile dell’Ausl e studenti, docenti e personale Ata vengono sottoposti al tampone naso-faringeo, al fine di garantire – si legge nella nota – il rientro in aula in sicurezza. in assenza di notizie, la maggior parte dei ragazzi sono stati tenuti a casa. L’Ausl tuttavia non è riuscita a smaltire i tamponi in tempo e mercoledì sera nessuno ha saputo nulla. Così molti giovedì non sono andati a scuo.a Qualcuno, però, alle otto di mattina si è presentato ma ha trovato i cancelli chiusi e al citofono nessuno ha risposto. Risultato? Genitori su tutte le furie e alunni disorientati. Questa la nota di Ausl che ha provato a riportare il sereno: “Sebbene i tamponi antigenici non siano stati ancora refertati, è permesso il reingresso a scuola dal momento che le classi erano in osservazione e non in quarantena. Si raccomanda a tutti la rigorosa osservanza delle misure anti-Covid al fine di non vanificare la sanificazione effettuata”.