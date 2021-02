Tolleranza zero da parte della municipale nell’ultimo giorno di giallo. Tanta gente, come è ovvio che sia, centro affollato e locali pieni. Gli agenti hanno fatto 32 multe a giovani, per lo più trentenni, senza mascherina o con la mascherina abbassata. Sanzionati anche due minorenni, pagheranno i genitori. Tra le 14 e le 18 sono state identificate 358 persone: il controllo è andato avanti fino alle 20.