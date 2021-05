Il Tar dell’Emilia Romagna (sezione seconda) ha respinto il ricorso presentato dall’associazione dilettantistica sportiva a capo della struttura per i servizi ludico ricreativi situata nell’entroterra riminese, chiusa dall’Amministrazione Comunale poiché risultava adibita a servizio per la prima infanzia senza le necessarie autorizzazioni e in violazione dei requisiti richiesti dalla legge regionale.