Rimini. Tari, in I e V commissione la discussione sulle modifiche al regolamento Tari: riduzioni per agriturismi e per chi dona cibo invenduto alle onlus

Sono orientate ad incentivare una minore produzione di rifiuti e alla tutela dell’ambiente le modifiche e le integrazioni al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti discusse questa in seduta congiunta della I e V commissione.

“Modifiche – ha precisato nell’introduzione l’assessore al Bilancio Gian Luca Brasini – sulle quali incombono scadenze di legge non procrastinabili, ma che non riguardano il più complessivo ragionamento che a livello provinciale, regionale e nazionale si sta portando avanti rispetto alla revisione del sistema tariffario e degli sgravi e delle misure a sostegno delle imprese e degli enti locali legati all’emergenza Covid e che non possono essere affrontati attraverso un regolamento comunale. Di queste misure, indispensabili per dare un supporto al nostro tessuto imprenditoriale e in particolare al settore dei servizi e della filiera turistica provati dall’emergenza in corso, si è discusso ieri in Consiglio d’ambito di Atersir, organismo attraverso il quale ci stiamo interfacciando col Governo per consentire ai comuni di introdurre adeguate riduzioni tariffarie a famiglie e imprese, garantire liquidità agli enti locali e istituire un Fondo regionale COVID-19, a fronte di mancate entrate dalla Tari che per la Regione si stima possano aggirarsi intorno ai 100 milioni. A quel tavolo abbiamo portato le esigenze specifiche del nostro territorio e le sofferenze di un intero comparto economico bloccato per mesi e per il quale si prospetta una stagione di sacrifici. Attraverso Anci regionale abbiamo inoltre chiesto alla nuova authority Arera il rinvio dell’introduzione del nuovo di calcolo delle tariffe, che racchiude un paradosso inaccettabile: nel caso infatti in cui anche i gestori accordassero riduzioni del costo del servizio per il 2020, queste non potrebbero essere approvate perché l’attuale normativa non lo consente. Non c’è comunque sconto che possa consentire ai Comuni di reggere il peso delle mancate entrate, ecco perché serve un fondo per poter consentire agli enti locali di andare incontro a cittadini e imprese”.

Le modifiche al regolamento discusse oggi – che per Legge devono essere approvate improrogabilmente entro il 30 aprile – è mirata ad incentivare, attraverso riduzioni tariffarie, una minore produzione di rifiuti, andando a sgravare la filiera della raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti. Nello specifico le principali agevolazioni introdotte, che vanno ad integrare quelle in vigore, prevedono: