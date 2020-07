Rimini. Tartaruga in autostrada salvata dagli agenti

In vista delle vacanze estive non vengono abbandonati solo cani e gatti: questa volta è toccato anche ad una tartaruga.

Erano da poco passate le 16 di mercoledì, quando un utente, si rivolgeva alla Sottosezione della Polizia Stradale di Riccione, per fornire soccorso ad una tartaruga d’acqua dolce di grandi dimensioni, in prossimità del casello autostradale di Riccione, ove con gesto crudele e degradante qualcuno aveva deciso di liberarsene forse per potersi meglio “godere” la propria attesa vacanza o altro impegno.

La tartaruga, pur vitale, presentava già una evidente ferita alla corazza, segno di un verosimile recente investimento.

I poliziotti della Stradale immediatamente si adoperavano al primo soccorso presso gli uffici della Polizia Stradale di Riccione dopo essere stata visitata da personale del servizio veterinario e rifocillata di acqua e cibo.

La stessa veniva consegnata all’associazione “Tarta Club” di Cesenatico (FC), presente nel circondario che si occupa precipuamente del soccorso e della salvaguardia di tali specie di rettili.

Così, dunque, grazie all’azione coscienziosa del turista ed al soccorso immediatamente prestato dalla Polizia Stradale e dall’associazione, la tartaruga veniva salvata da una fine certa.

La speranza è che l’impegno di questi operatori, le campagne di sensibilizzazione contro tale pratica crudele, possano presto sortire il proprio effetto a contenere il fenomeno dell’abbandono degli animali ed a condannare giustamente tali individui.