Rimini. Tassi di interesse sproporzionati: il Tribunale civile condanna banca

Il giudice civile di Rimini ha condannato la Banca Popolare Valconca a “restituire” oltre 83mila euro, più gli interessi maturati, ad una piccola azienda riminese sua correntista. Il giudice non ha solo riconosciuto l’applicazione illegittima di tassi di interesse anatocistici ma ha anche ravvisato la non corretta applicazione della commissione di massimo scoperto, nonché di tutte le spese (commissioni e quant’altro) in assenza di uno specifico accordo col correntista. Sempre secondo il giudice, si è pure visto addebitare a sua insaputa interessi ultralegali.