RIMINI. Tavball Rimini Nord 2022

Tecnica calcistica, capacità coordinative e riflessi. In una sola parola: Tavabll. E se dici Tavball dici Rimini Nord.

Dopo il successo di partecipazione dello scorso anno, torna anche per questa estate il torneo Tavball Rimini Nord valevole per il ranking nazionale. Grazie alla rinnovata collaborazione tra i comitati turistici di Viserba, Viserbella e Torre Pedrera sono previste 10 tappe serali per tutta l’estate, con la finale a Viserbella presso il bagno 53 Buratella. Confermato il montepremi di 1500 euro.

Nel 2021 l’evento al suo primo anno aveva richiamato 90 giocatori, tanti tifosi e sponsor pronti a supportare questo sport che è un po’ ping-pong, un po’ footvolley e un po’ calcio, giocato da 4 partecipanti attorno ad un tavolo di 72x72x72 usando un pallone da calcio.

Per partecipare basta presentarsi direttamente il giorno dell’evento nella spiaggia dove si svolge il torneo e registrarsi.

Di seguito il calendario completo.

7 giugno Kalima Bagno 17

14 giugno Onda Blu Bagno 72

22 giugno Buratella Bagno 53

25 giugno Angelo Bagno 40/42

28 giugno Ciringhito Bagno 30

5 luglio Kalima Bagno 17

13 luglio Onda Blu Bagno 72

16 luglio Angelo Bagno 40/42

19 luglio Ciringhito Bagno 30

26 luglio Buratella Bagno 53