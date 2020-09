Tavoli in strada fino all’Epifania e anche l’anno prossimo. Il Comune ha in programma di replicare il progetto che ha consentito ai pubblici esercizi di espandersi sul suolo pubblico (gratuitamente) per compensare le limitazioni imposte dall’emergenza coronavirus. Unica differenza: adesso non si paga alcuna tassa, per il 2021 probabilmente non sarà così.