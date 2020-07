Rimini. Tavolo di accesso al credito: focus sul bonus vacanze tra attese, speranze e difficoltà

Rimini, 9 luglio 2020

Quinto appuntamento, in videoconferenza, per il “Tavolo di accesso al credito” costituito dal Prefetto agli inizi del maggio scorso, per poter contribuire a corrispondere ad alcune concrete esigenze innescatesi con l’emergenza Covid-19.

L’incontro, tenutosi nel corso del pomeriggio odierno, ha registrato la partecipazione della Banca d’Italia, del Comune di Rimini, di Abi nazionale e regionale, dell’Agenzia delle Entrate, degli Istituti di Credito, delle Forze dell’Ordine, nonché della rappresentanza degli albergatori del territorio.

Proprio da questi ultimi, infatti, il Prefetto ha raccolto un s.o.s. lanciato in ordine alla fattiva possibilità di accesso al bonus vacanze, atteso che l’ormai avviata stagione turistica necessita di un sostegno reale che l’erogazione dello stesso contribuirebbe a rendere efficace con particolare incisività stimata nell’ordine di almeno il 30%-40% rispetto alle prenotazioni.

La riunione ha consentito a tutti gli attori di poter esprimere anche le rispettive criticità che vedono gli albergatori in sofferenza per la complessità di attribuzione del beneficio e le banche in difficoltà, rispetto alla norma, soprattutto in relazione all’imputazione di bilancio della voce, con conseguente diverso impatto fiscale.

Su alcuni versanti l’Agenzia delle Entrate, che nel proprio sito ha inserito una specifica sezione dedicata, contenente sia i profili normativi che quelli esplicativi attraverso alcune slides, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine ai crediti di imposta in compensazione per i clienti, i fornitori e i cessionari.

Altri fronti sono risultati, invece, essere non ancora fluidi ai fini della effettiva erogazione del beneficio e, dopo l’accordo stipulato da Abi e Federalberfghi lo scorso 18 giugno, la rappresentanza Abi intervenuta si è impegnata a fornire ai propri associati, dopo averne sviluppato caratteristiche e possibilità in rapporto alle vigenti disposizioni, una idonea procedura in grado di favorire l’accesso al beneficio stabilito.

Il Prefetto, nell’accogliere l’impegno di Abi nazionale, ha ribadito, al riguardo, quanto già sottolineato nel precedente incontro del 18 u.s. e cioè l’importanza del fattore tempo per una provincia, come quella riminese, in cui il turismo incide fortemente nell’economia del territorio ed impatta enormemente sul piano sociale ed occupazionale.