Rimini. Temporali, allerta gialla della Protezione civile

Allerta della Protezione Civile regionale in Emilia Romagna a partire da martedì 26 per correnti occidentali relativamente più fresche ed instabili che favoriranno lo sviluppo di temporali anche di forte intensità con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle zone di pianura settentrionali nelle prime ore della giornata ed in seguito possibili su tutta la regione. Per quanto riguarda in particolare la provincia di Rimini, stando alle elaborazioni matematiche dell’Arpae, i fenomeni temporaleschi saranno più probabili lungo la dorsale, dove sono attesi tra 1 e 3 millimetri di pioggia.