Rimini. Tenta di impiccarsi in carcere: alla fine è risultato innocente

A poco più di 24 ore dal tentativo di suicidio in carcere di un 36enne albanese arrestato sabato scorso a Rimini in esecuzione ad un mandato di arresto europeo emesso dalla magistratura di Atene perché condannato in via definitiva all’ergastolo per un omicidio commesso in Grecia nel 2004, gli stessi giudici hanno comunicato d’aver revocato il provvedimento restrittivo a suo carico. Un errore di persona? Quel che è certo è che se l’uomo è ancora vico lo deve alla professionalità degli agenti carcerari che lo hanno salvato in extremis lunedì grazie al massaggio cardiaco, subito dopo aver tagliato il cappio creato con un lenzuolo della branda con cui ha cercato di impiccarsi nella sua cella, poco prima dell’inizio dell’udienza per la sua estradizione a Bologna.