Rimini. Tenta di impiccarsi in cella dopo errore giudiziario: chiederà danni di fronte alla Corte di giustizia europea

Finirà di fronte ai giudici della Corte di giustizia europea la vicenda del 36enne operaio albanese finito in carcere in esecuzione a un mandato di arresto europeo emesso dalla Grecia nel 2007 che chiedeva la sua cattura perché condannato, in via definitiva, all’ergastolo per un omicidio che avrebbe commesso ad Atene l’11 luglio del 2004. Il condizionale è d’obbligo perché 72 ore dopo la cattura, mentre l’uomo si trovava agonizzante in un letto della Terapia intensiva del Bufalini dopo avere cercato di impiccarsi con un lenzuolo nella cella dei Casetti dov’era rinchiuso da sabato 16 ottobre, le autorità elleniche hanno revocato l’ordine di arresto a suo carico. Per questo motivo il legale dell’uomo è deciso a trasmettere in Lussemburgo una richiesta di risarcimento per i gravi danni non solo fisici ma anche morali subiti in questa vicenda dai contorni ancora tutti da chiarire.