Rimini. Tenta di riappacificarsi con la ex ma in spiaggia la violenta

Ha tentato di riappacificarsi con la ex raggiungendola a Rimini. Dopo una piacevole serata un passeggiata in spiaggia. Qui però il 27enne milanese ha picchiato e stuprato la ragazza. Era il 2017. Ieri il tribunale di Rimini ha condannato per violenza sessuale a due anni di reclusione (pena sospesa). Il Pm aveva chiesto la condanna a 6 anni. Secondo quanto emerso quando la vittima ha cercato di andarsene lui con violenza la avrebbe fatta finire nella sabbia in ginocchio baciandola sul collo, poi le ha infilato la mano sotto la gonna e l’ha accarezzata senza infilare la mano sotto lo slip. Liberatasi dalla presa aveva raggiunto un gruppo di ragazzi e chiamato i carabinieri.