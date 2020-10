Rimini. Tenta di usare carta di credito rubata per comprare l’alcol: denunciato dai carabinieri

Un senegalese B., classe 1986, senza fissa dimora, segnalato all’utenza del 112 dal titolare di un market sito in viale Regina Elena, è stato sorpreso dai carabinieri della pattuglia intervenuta mentre tentata con insistenza di utilizzare una carta di credito rubata per pagare delle bevande alcoliche e prodotti per la persona. Da successivi accertamenti il titolo di credito risultava asportato ai danni di una ragazza riminese. L’indagato è stato quindi deferito in stato di libertà per i reati di ricettazione ed indebito utilizzo di carta di credito.