Rimini. Tenta il furto di un’auto: arrestato dalla Polizia.

Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un ragazzo, 25enne marocchino, per i reati di rapina impropria, lesioni personali e falsa attestazione o dichiarazione ad un Pubblico Ufficiale sulla propria identità personale.

Nello specifico, alle ore 03.18 di questa mattina, personale delle volanti della Questura di Rimini veniva inviato in zona Viserba di Rimini, in quanto avevano segnalato un giovane soggetto incappucciato che tentava di forzare un’auto e che, dopo essersi intrufolato, frugava al suo interno.

Grazie al richiedente dell’intervento, ancora in linea con il poliziotto della Sala Operativa della Questura di Rimini, si riusciva a monitorare il giovane che nel frattempo scappava in sella ad una bicicletta elettrica. Indicata la via di fuga, uno degli agenti cercava di intercettarlo a piedi da un alto, mentre dall’altro, gli altri agenti lo seguivano con l’autovettura.

Alla vista della Volante, il ragazzo lanciava per terra la bicicletta e continuava la fuga a piedi, finchè veniva raggiunto da uno degli agenti con il quale ingaggiava una colluttazione.

Alla luce di quanto accaduto il soggetto veniva accompagnato in Questura per gli adempimenti del caso e veniva tratto in arresto e contestualmente denunciato per la ricettazione della bicicletta e per il rifiuto di fornire le proprie generalità.