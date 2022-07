Rimini. Tenta di scappare con la droga: arrestato dalla Polizia

Condividi l'articolo

Tenta di scappare con la droga: arrestato dalla Polizia di Stato.

Nelle prime ore della mattina del 7 luglio 2022 la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un ragazzo italiano per il reato di Rapina e Lesioni Personali Aggravate.

Nello specifico, alle ore 06.40, una volante veniva inviata in un bar della zona di Bellariva, poiché era pervenuta una segnalazione della presenza di tre soggetti che litigavano, di cui uno armato di coltello.

Gli agenti, immediatamente giunti sul posto, fermavano i soggetti protagonisti del litigio, trovando su uno di essi, dopo una breve perquisizione, il coltello poco prima segnalato e su un altro della sostanza stupefacente, tipo hashish.

Durante il controllo dei poliziotti, uno dei tre giovani, inaspettatamente e con una mossa fulminea, si impossessava del sacchetto contenente la droga, posto momentaneamente nell’auto della Polizia e iniziava una disperata corsa, nel tentativo di sfuggire agli agenti.

I poliziotti, postisi subito all’inseguimento, raggiungevano il giovane, il quale, con l’intento di scappare, ne colpiva al viso uno con alcune gomitate.

In considerazione dei fatti accaduti, il soggetto datosi alla fuga, veniva accompagnato in Questura e tratto in arresto, in attesa del giudizio direttissimo che si terrà nella giornata odierna presso il Tribunale di Rimini.

Inoltre, il soggetto armato di coltello veniva denunciato in stato di libertà per i reati di Minaccia Aggravata e Porto di Armi od Oggetti Atti ad Offendere.

