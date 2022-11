Rimini. Tentano di borseggiare un uomo sull’autobus: due arresti per la Polizia

Condividi l'articolo

Tentano di borseggiare un uomo sull’autobus:

due arresti per la Polizia di Stato.

Nella mattinata del 21 novembre 2022 personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto due cittadini algerini per il reato di Tentato Furto pluriaggravato in concorso.

Nello specifico, alle ore 12.34 una volante della Questura di Rimini veniva inviata in Piazzale Cesare Battisti poiché al Numero di Emergenza 112 – NUE era arrivata una chiamata nella quale veniva segnalato che personale Start Romagna aveva fermato due persone che tentavano di borseggiare un uomo all’interno dell’autobus.

I poliziotti giunti sul posto in pochissimi istanti, individuavano la persona offesa, la quale confermava che i due soggetti fermati avevano tentato di asportagli il portafoglio dal borsello ed una volta scoperti lo gettavano per terra, all’interno dell’autobus.

Da un ulteriore controllo, nella tasca dei pantaloni di uno di loro, veniva ritrovato un abbonamento del trasporto pubblico intestato ad un’altra persona, che confermava la loro dedizione al borseggio.

In considerazione dei fatti accaduti, i due soggetti venivano tratti in arresto e sottoposti in data odierna al giudizio direttissimo.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.