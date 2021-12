Condividi l'articolo

Rimini: Tentano di rubare cavi di rame all’interno di un’azienda, arrestati.

Prosegue l’attività dei Carabinieri della Compagnia di Rimini impiegati quotidianamente in servizi di prossimità finalizzati alla prevenzione dei reati, con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio ed al fenomeno dell’uso di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rimini nella nottata odierna, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di furto aggravato due giovani 21enni: P.E., riminese già con precedenti e N.Z., di origini rumene anch’egli già noto alle forze dell’ordine.

I due, nella serata trascorsa, dopo aver forzato una porta d’ingresso, si erano introdotti all’interno di una azienda d’impianti elettrici industriali a Rimini, riuscendo a impossessarsi di cavi di rame oltre ad ulteriore materiale da lavoro. I malviventi, dopo aver caricato sulla loro autovettura, avevano tentato di far perdere le proprie tracce ma nel frattempo era sopraggiunta sul luogo la pattuglia della radiomobile, che era stata attivata dalla Centrale Operativa della Compagnia di Rimini dopo che il responsabile della ditta, allertato dal sistema di allarme, aveva immediatamente avvertito tramite il 112 i Carabinieri riminesi. Questi, bloccata l’autovettura impedivano la fuga dei due che venivano tratti in arresto per furto aggravato dai Carabinieri, che subito provvedevano a restituire quanto asportato al titolare dell’esercizio.

I giovani sono stato tratti in arresto e trattenuti nelle camere di sicurezza della Stazione di Rimini Principale in attesa del rito per direttissima avvenuto nella mattinata odierna, ove a seguito della convalida del loro arresto sono stati posti in libertà in attesa del processo fissato in data da destinarsi.

L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Rimini rimane alta e costante sull’intera giurisdizione di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di legalità avanzate dai cittadini. Pertanto continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info-investigativa, contattando la cittadinanza al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati.