Rimini. Tentano di rubare in spiaggia: fermati dalla Polizia

Tentano di rubare in spiaggia: fermati dalla Polizia di Stato

Un arresto e due denunciati

La Polizia di Stato di Rimini, nel pomeriggio di ieri, 6 luglio 2020, ha tratto in arresto un cittadino italiano 22enne, O. F., residente a Bologna, per il tentativo di furto di una bicicletta e per ricettazione. Durante l’attività di controllo e monitoraggio del territorio, due Volanti della Questura di Rimini, intervenivano in Lungomare Tintori, all’altezza del Bagno 1, a seguito della segnalazione di una donna che riferiva di aver assistito ad un tentativo di furto di una bicicletta da parte di due ragazzi di probabile etnia nordafricana. La donna aveva visto uno dei due ragazzi cercare insistentemente di staccare con forza il velocipede dal palo, come nel cercare di spezzare la catena con la quale la bici era assicurata. Dopo aver capito che non ci sarebbe riuscito, il giovane desisteva proseguendo per il tratto del lungomare. I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, intercettavano i due che, insieme ad un terzo soggetto, alla vista delle volanti cercavano rapidamente di fuggire e disfarsi di un marsupio, al cui interno venivano trovati diversi telefonini e portafogli, poi risultati provento di furti perpetrati in precedenza. Il 22enne, veniva tratto in arresto e sottoposto a rito direttissimo per tentato furto, mentre gli altri due soggetti, poiché entrambi minorenni, provenienti anche loro dal bolognese, venivano denunciati in stato di libertà per ricettazione.