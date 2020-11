Rimini. Tentato furto commesso ai danni di un noto ristorante: preso il responsabile

Intensi controlli durante la notte di Halloween dai Carabinieri della Compagnia di Rimini. G.C., classe 1999, originario della provincia di Milano, attualmente domiciliato a Rimini, nella frazione di Torre Pedrera è stato deferito in stato di libertà per tentato furto aggravato. Il giovane, controllato in strada in atteggiamento sospetto, dalla ricostruzione delle riprese di video sorveglianza, è stato individuato dai Carabinieri della Stazione di Viserba, quale responsabile del tentato furto commesso ai danni di un noto ristorante di Torre Pedrera. Il dispositivo di allarme del locale, che è entrato in funzione non appena è stato rotto un vetro del locale, ha messo in fuga il malfattore, poi fermato dai militari operanti.