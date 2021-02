Rimini. Tentato furto: i cittadini bloccano uscite pensando che i ladri fossero ancora all’interno

Tentato furto all’interno di una pasticceria a Bellaria: i vicini hanno dato vita ad una caccia al ladro. I residenti l’altra sera hanno sentito un forte rumore provenire dal retro della pasticceria Jolly e dopo aver dato l’allarme hanno pensato che i malviventi si trovassero ancora all’interno del negozio e, in diversi, si sono posizionati davanti all’attività. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, l’ispezione ha messo in luce come i ladri fossero già scappati. Indagini in corso e immagini al vaglio degli inquirenti.