Rimini. Tentò di sgozzare 5 adulti e un bimbo: assolto perché incapace di intendere e di volere

Condividi l'articolo

Assolto il ragazzo somalo che l’11 settembre del 2021 ha aggredito cinque persone e Tamin, 6 anni, ferendolo gravemente al collo con un coltello. Era accusato di tre tentati omicidi e altrettanti ferimenti rubricati come lesioni personali aggravate. Sarebbe infatti stata certificata l’assoluta incapacità di intendere e di volere del giovane. Disposto comunque dal Giudice che per 8 anni il somalo sia preso in carico dalla residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) di Reggio Emilia dove già adesso è rinchiuso, proprio a causa della sua grave pericolosità sociale.