Rimini. Terminati i collaudi della linea, da sabato riprendono le corse di Metromare

Questa mattina il presidente della Provincia Riziero Santi ha effettuato un sopralluogo sulla linea di Metromare per verificare lo stato di avanzamento dei collaudi in corso e che tutto sia pronto per la ripartenza delle corse sabato 26 settembre, come da programma. L’interruzione del servizio di Metromare, da lunedì 21 settembre fino a domani incluso, si è resa necessaria per l’effettuazione delle prove di collaudo della linea, a cura della commissione del Ministero delle Infrastrutture (USTIF). Terminato il collaudo della linea, la prossima sessione di collaudi riguarderà i mezzi, i filobus snodati a trazione elettrica costruiti in Belgio, gli Exqui.City18T. Come da programma, Metromare riprenderà le corse da sabato 26 settembre, con il nuovo orario: dalle ore 06.30 alle ore 21.00 per tutti i giorni feriali e festivi, con corse cadenzate ogni 20 minuti, fino al 31 12 2020.

Provincia di Rimini