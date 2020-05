Rimini. Termoscanner per entrare in spiaggia e autocertificazioni: per i bagnini così è impossibile lavorare

La bozza per le spiagge al quale sta lavorando il Comitato tecnico-scientifico parlerebbe di termoscanner per misurare la temperatura all’ingresso dei bagni (chi ha più di 37,5 gradi non può entrare). Inoltre viene introdotta l’autocertificazione. Previsti inoltre dispenser per igienizzanti e kit con guanti e mascherine. Nonché il distanziamento di 10 metri tra un ombrellone e l’altro. Le attività sportive consentite sarebbero beach volley, ping pong e bocce. Come detto si tratta di una bozza, di notizie senza alcun vaglio di ufficialità. Ma tanto basta per fare andare su tutte le furie le categorie. I bagnini già bocciano queste misure. Impossibile misurare la febbre all’ingresso della spiaggia e controllare ogni “varco”. Così come fare firmare l’autocerficazione e distanziare gli ombrelloni 10 metri. Per Mauro Vanni, presidente della cooperativa Rimini sud, se fossero davvero queste le misure per la spiaggia, sarebbe di fatto impossibile lavorare.