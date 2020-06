Rimini. Terreno edificabile in zona industriale a Rimini messo all’asta

Il Tribunale di Rimini ha disposto la vendita tramite asta di un terreno edificabile sito in zona industriale a Rimini.

Oggetto dell’asta:

• Terreno edificabile industriale sito a Rimini (RN), Via Turchetta, località San Martino in Riparotta, zona artigianale di Viserba II.

• L’immobile è composto di un unico lotto di terreno edificabile a destinazione produttiva identificato da due particelle catastali per complessivi 20.919 mq catastali.

• Il sito è completamente recintato; all’interno è stato realizzato un impianto di pesa con il proprio locale di controllo che dovrà essere rimosso.

• Il PSC classifica l’area ASP1 Ambiti specializzati per attività prevalentemente produttive manifatturiere, ponendo un indice di 0,60 mc/mq H=8,50, Qmax=50% del SF

• Superfici:

– Superficie lotto: 20.919 mq.

– Indice di 0,60 mc/mq H=8,50, Qmax=50% del SF

Prezzo di vendita:

Il prezzo base d’asta è di 963.948 euro

Scadenze:

• Consegna documenti entro le ore 12:00 del 23 settembre 2020

• Apertura asta alle ore 9:30 del 24 settembre 2020

Per ulteriori informazioni clicca QUI o scrivi una mail all’indirizzo immobili@realestatediscount.com