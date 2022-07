Rimini. Terribile incidente in moto: 64enne in Rianimazione in gravi condizioni

E’ in gravi condizioni la 64enne residente a Santarcangelo, vittima di un drammatico incidente ieri mattina sulla via Tolemaide. E’ stata sbalzata dalla sua Harley Davidson riportando gravissime ferite a seguito dell’impatto con una Opel Mokka che procedeva verso mare, nella stessa direzione della motociclista. Laura Leonardi, si trova ora in Rianimazione in gravissime condizioni. Ieri a seguito del sinistro era intervenuta l’elimedica di Ravenna che la ha condotta al Bufalini. La prognosi resta riservata.