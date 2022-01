Rimini. Terribile schianto in auto, vittima in prognosi riservata: spunta l’ombra del pirata della strada

Testimoni cercasi per il grave incidente stradale avvenuto il 3 dicembre, verso le 11,30, lungo via Tolemaide nel tratto compreso tra la Statale e la ferrovia, circa 200 metri prima dell’autovelox. Quella che poteva sembrare un’uscita di strada dovuta all’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, in realtà sarebbe stata provocata dalla manovra di un altro mezzo poi datosi alla fuga. E’ quanto cerca di appurare la vittima dell’incidente, dopo un lungo periodo di ricovero in prognosi riservata e ancora alle prese con gravi fratture al volto. Mentre procedeva sulla via Tolemaide alla guida di una Mercedes Slk nera, un altro veicolo di colore bianco (una monovolume o un furgoncino) davanti a lui avrebbe effettuato una pericolosa inversione, costringendolo a schiantarsi contro un albero. Chi fosse in grado di fornire elementi utili può contattare il numero 333/2970207 (Davide).