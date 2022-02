Rimini. Terrore nel condominio: “Ho una pistola ed un fucile vi ammazzo tutti”

Condividi l'articolo

Ha creato allarme in un condomino minacciando i vicini e urlando “Ho una pistola ed un fucile vi ammazzo tutti”. Nella mattinata di venerdì il personale della Squadra della Polizia Giudiziaria della Municipale di Rimini è intervenuto nello stabile per eseguire una perquisizione dell’appartamento dell’uomo al fine di verificare la presenza di armi. Alla vista delle divise il condomino si è dimostrato subito collaborativo e, alla richiesta degli agenti sul possesso di pistole o fucili, ha spontaneamente consegnato una pistola simil-Beretta e relative munizioni in piombo che conservava all’interno di un cassetto chiuso a chiave. Durante gli accertamenti, però, il personale della Municipale ha anche notato sul tavolo una sostanza di colore bianco ed una cannuccia che non lasciavano dubbi sull’uso recente di sostanze stupefacenti. Alla richiesta degli agenti, l’uomo ha inoltre consegnato un barattolo che conteneva 13 grammi di marijuana.Denunciato per il possesso della pistola, in quanto risultata modificata, che gli è stata sequestrata è stato altesì segnalato alla Prefettura come assuntore.