RIMINI. Terzo stralcio della dorsale sud: lavori verso il completamento

Sono in via di completamento a Rimini i lavori per la realizzazione del terzo stralcio della dorsale sud, uno degli interventi previsti dal piano di salvaguardia della balneazione. Già conclusa l’opera – che ha visto la posa di circa 4km di un nuovo tratto di collettore fognario dal parcheggio Cervi fino alla vasca di accumulo all’ex depuratore di via Marecchiese – in questi giorni sono in corso i lavori di riasfaltatura e ripristino degli asfalti delle strade che sono state interessate dai cantieri: via Melozzo da Forlì, un tratto di via Saffi e di via Covignano (fino alle scuole Toti), via dell’Allodola.

Sono previsti invece per le giornate di domenica 5 e lunedì 6 dicembre i lavori di riasfaltura di via largo Unità d’Italia (zona Arco d’Augusto), per i quali saranno necessarie alcune modifiche alla viabilità. Nello specifico, nella sola giornata di domenica – quando sono previste le lavorazioni più impegnative – via Largo Unità d’Italia sarà chiusa al traffico dei veicoli, ad eccezione degli autobus. Le auto che si muoveranno direzione mare-monte dovranno quindi percorrere l’asse via Roma- via Tripoli. Per la giornata di lunedì sarà invece ripristinato il senso unico di marcia in direzione mare-monte.

