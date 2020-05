Rimini. Test sierologici a tappeto, ogni due settimane, nelle aziende della Romagna, a partire da Rimini

Test sierologici a tappeto, ogni due settimane, nelle aziende della Romagna, a partire da Rimini dove il virus si è diffuso più che in altre province. Ma anche la raccolta della storia clinica degli ultimi due mesi, di ogni lavoratore per identificare chi ha un’anamnesi compatibile con pregressa diagnosi di infezione da Covid-19, passaggio che aiuta per una migliore interpretazione del test sierologico. È quanto prevede il protocollo tra Confidustria Romagna e assessorato regionale alla Sanità, redatto da Pierluigi Viale, direttore dell’Unità Operativa di Malattie infettive del Sant’Orsola, che vede già numerose richieste di adesione dalle imprese, fa sapere il presidente di Confindustria Romagna, Paolo Maggioli.