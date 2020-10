Sono 165 in più le farmacie che nell’ fine settimana hanno dato la loro adesione alla campagna della Regione Emilia-Romagna per lo screening sierologico degli studenti e dei loro familiari: a oggi, sono quindi 832 in tutto il territorio regionale quelle in cui poter fare il test sierologico rapido, il 25% in più rispetto alle 667 di venerdì.

L’elenco aggiornato delle farmacie aderenti (L’Ausl Romagna è in fondo al documento)