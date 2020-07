35enne non si dà pace nonostante la loro storia sia finita da mesi. Così ha atteso la ex sotto casa chiedendole conto su dove fosse andata per poi aggredirla mordendole il naso e dandole una testata in faccia facendola cadere a terra. In ospedale alla vittima è stata data una prognosi di dieci giorni mentre l’aggressore è finito in carcere con l’accusa di violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni.