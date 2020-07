THIAGO CERCA CASA

(non si trova in canile ed è di proprietà)

Thiago ha 9 Anni, é un cane molto affettuoso,

abituato alla presenza di bambini, non va d’accordo con I gatti, solitamente con gli altri cani si

Ha bisogno di molte attenzioni e vuole uscire spesso per passeggiare ed è abituato a vivere in appartamento. si trova a Bellaria Igea Marina. Per informazioni contattare Erika 0034651393593 (è un cellulare spagnolo)